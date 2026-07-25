In griglia di partenza del GP Ungheria 2026, Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Oscar Piastri. Di conseguenza, il pilota britannico scivola dalla seconda alla quinta posizione e partirà dalla terza fila. Con questa modifica, Lando Norris ottiene la pole position. La penalità è stata comunicata alle 18.45.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45. Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni per avere ostacolato Oscar Piastri. Il pilota della Ferrari scivola dalla seconda alla quinta posizione e dunque dovrà partire in terza fila. — Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Ungheria 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito dell’Hungaroring. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 luglio, che si snoderà lungo il tracciato magiaro sulla consueta distanza dei 300 chilometri, tutto all’insegna della velocità e con il caldo che potrebbe fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Ungheria 2026: Hamilton penalizzato, Norris in pole position

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F1 2026 Hungarian GP Qualifying Prediction | Starting Grid

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