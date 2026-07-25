LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | tra poco le qualifiche Ferrari all’assalto della pole!

Alle 15:42, le vetture sono schierate in griglia, pronte per le qualifiche sul circuito dell'Hungaroring. La Ferrari cerca di conquistare la pole position, mentre il team ha già ottenuto sette vittorie in questa pista. La classifica dei team vede la McLaren in testa con dodici successi, seguita da Ferrari con sette. La Williams ha cinque vittorie, Mercedes quattro, Red Bull una, e l'Alpine quindici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Team in griglia con vittorie all’Hungaroring. 12 – McLaren 7 – Ferrari 7 – Williams 5 – Mercedes 4 – Red Bull 1 – Alpine 15.39 Team con più pole position: EX AEQUO A TRE! (9) Tre squadre sono alla pari e nessuna ha ancora raggiunto la doppia cifra. Vengono citate seguendo l’ordine che le ha portate a toccare quota 9. La Mercedes è stata le più rapida in qualifica con Lewis Hamilton (2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023); Nico Rosberg (2014, 2016) e George Russell (2022). La McLaren è risultata la migliore sul giro secco con Ayrton Senna (1988, 1991); Mika Häkkinen (1998, 1999); Kimi Räikkönen (2005); Lewis Hamilton (2007, 2008, 2012) e Lando Norris (2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

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