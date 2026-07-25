LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | scatta la FP3! La Ferrari lancia la sfida ad Antonelli e Verstappen

Alle 12.31 si è aperta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2026. Le condizioni meteorologiche sono soleggiate, con temperature attese intorno ai 24 gradi. La Ferrari ha iniziato la sessione con l’obiettivo di sfidare Antonelli e Verstappen, mentre i piloti sono già in pista per raccogliere dati e migliorare i tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Le condizioni meteo dell’Hungaroring: sole pieno e colonnina di Mercurio che si attesa sui 24°, in crescita. L’asfalto, invece, è già rovente e ha valicato la soglia dei 50°! 12.30 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DI UNGHERIA!!!! 12.28 Tutto pronto per il via della FP3. Grande attenzione anche su McLaren e Max Verstappen che, per quanto visto ieri, proveranno a inserirsi ai piani alti della classifica per mettere in dubbio il duopolio Ferrari-Mercedes. 12.25 Tutta la pressione, quindi, sembra albergare sul team di Maranello mentre in casa Mercedes si cercherà di recuperare terreno dopo un venerdì ben poco brillante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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