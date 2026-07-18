LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | alle 12.30 la FP3 la Ferrari prova ad avvicinarsi ad Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Buongiorno e benvenuti a Spa-Francorchamps. Tra 40 minuti prenderà il via il sabato del Gran Premio del Belgio! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps si inizierà a fare davvero sul serio dato che, dopo le prime due sessioni di prove libere di ieri, e la terza di oggi, andranno in scena le attesissime qualifiche che, ovviamente, faranno capire i reali valori in pista dopo tanta pre-tattica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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