La seconda giornata del weekend del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, è in corso. La Ferrari si presenta come favorita per ottenere la pole position, affrontando una sfida contro Antonelli e Verstappen. Al momento, le qualifiche sono in svolgimento e le auto stanno completando le ultime sessioni di prove. I risultati definitivi saranno disponibili nei prossimi minuti, con le squadre che continuano a spingere per migliorare i tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’ Hungaroring assisteremo a un day-2 particolarmente intenso e il risultato del time-attack potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della conquista del successo domani. Spesso il circuito magiaro è paragonato ad una pista di kart per la sua ridotta lunghezza e tortuosità. È presente un solo vero e proprio rettilineo che coincide con la griglia di partenza e rappresenta una delle poche opportunità di sorpasso. Per il resto, i piloti sono messi alla prova con le numerose curve, alcune anche a 180°, che vengono ripetute 70 volte nell’intero corso della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari favorita per la pole, sfida ad Antonelli e Verstappen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE FP1 GP Ungheria | Ferrari favorita Debutta l'ala Macarena, ma...

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Ferrari favorita per la pole, Antonelli deve difendersiLa seconda giornata del GP Monaco 2026 si è aperta con la Ferrari in pole position, mentre Antonelli si prepara a difendersi in vista della gara.

Leggi anche: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: comincia la FP2. Antonelli sfida le Ferrari a Budapest

Temi più discussi: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari stellare, Hamilton il più veloce davanti a Leclerc! Antonelli fuori dai 10; DIRETTA F1 - GP Ungheria 2026: LIVE prove libere 2; F1, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming; DIRETTA F1, GP d'Ungheria 2026: live FP1, Antonelli 'ai box'.

#F1 diretta GP Ungheria: segui la seconda sessione di prove libere LIVE x.com

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Ungheria: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la poleLe qualifiche del GP Ungheria di Formula 1: Ferrari e Mercedes si sfidano per la pole della gara di domani all'Hungaroring di Budapest ... fanpage.it

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari a caccia della pole, Antonelli in cerca del miglior feelingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d'Ungheria, undicesimo ... oasport.it