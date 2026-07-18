LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Norris davanti brutta Q1 per Antonelli Hamilton meglio di Leclerc

Durante le qualifiche del GP Belgio 2026, Norris ha ottenuto il miglior tempo in testa alla classifica. Antonelli ha segnato un 1’45”142, risultando molto competitivo, mentre Russell si è fermato oltre mezzo secondo dal leader. Antonelli ha effettuato un giro di riscaldamento prima di scattare, con un’andatura a zig-zag per scaldare le gomme. Hamilton ha ottenuto un risultato migliore rispetto a Leclerc nelle prove ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 1’45?142 per Antonelli. E’ un tempone. Russell si ferma ad oltre mezzo secondo! 16.28 Antonelli va a zig-zag per scaldare le gomme, poi si lancia. 16.28 Tutti in pista. 16.27 Dentro anche Antonelli e Russell. 16.26 In pista le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. 16.26 Ancora nessuno in pista. 16.25 Iniziata la Q2. 15 minuti di durata e altri sei piloti da escludere. 16.25 La Ferrari di Hamilton nelle ultime ore: What an effort from the @ScuderiaFerrari mechanics to get Lewis back on track #F1 #BelgianGP pic.twitter.comtbcP2RwmzP — Formula 1 (@F1) July 18, 2026 16.23 Il motore Ford della Red Bull è stato giudicato il migliore dalla FIA, dunque non soggetto ad ADUO. 🔗 Leggi su Oasport.it

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