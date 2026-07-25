LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | iniziate le qualifiche la Ferrari sogna in grande

Le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria del 2026 sono iniziate alle 16:00, con Audi e Alpine già in pista. La prima fase, chiamata Q1, durerà 18 minuti e prevede l'eliminazione dei sei piloti con i tempi più bassi. La sessione è partita con le vetture pronte a sfidarsi per la miglior posizione in griglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Subito in pista Audi ed Alpine. 16.00 INIZIATE LE QUALIFICHE! 15.59 La Q1 durerà 18 minuti. Verranno eliminati i peggiori sei piloti. 15.57 Dopo Montecarlo, la pista dell’Hungaroring resta una di quelle dove è più difficile sorpassare. Per questo le qualifiche saranno determinanti. 15.56 Il grande rivale della Ferrari resta Kimi Antonelli, che sin qui non è ancora riuscito a mettere assieme tutti i pezzi nel giro veloce. 15.55 Norris, grazie al nuovo fondo portato dalla McLaren, sembra poter essere della partita, forse più in gara che sul giro secco. 15.53 Per la Ferrari questo fine settimana rappresenta una grande occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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