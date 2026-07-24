In avvio di GP Ungheria 2026, Leclerc si trova al comando davanti a Hamilton. Le due Aston Martin, con aggiornamenti tecnici recenti, occupano rispettivamente le posizioni dodicesima e tredicesima, a circa tre secondi dal leader. La gara prosegue con diverse vetture in lotta per le prime posizioni e variazioni di classifica tra i piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Da segnalare che le due Aston Martin di Alonso e Stroll, molto rinnovate, sono in dodicesima e tredicesima posizione a 2?932 e a 3?182. 13.45 Leclerc migliora ancora e si porta in vetta con il crono di 1’20?287 con gomme medie. Alle sue spalle troviamo Hamilton a 0?326. Terzo è Verstappen a 0?501, quarto è Russell a 0?904. Norris è quinto a 1?500, mentre Fornaroli è settimo a 1?603. Tutti questi piloti hanno girato con gomme medie. 13.44 Russell è quarto a 0?403. 13.42 Nel frattempo Hamilton si è rilanciato ed è terzo a 0?277 dal crono di Verstappen. 13.41 Fornaroli migliora, rimanendo in quarta posizione a 1?102. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: avvio da sogno per la Ferrari! Leclerc al comando davanti a Hamilton

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