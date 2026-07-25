Lando Norris ha conquistato la pole position nel GP di Ungheria 2026, superando di appena 12 millesimi Lewis Hamilton. La sessione di qualifiche si è svolta sul circuito dell’Hungaroring, con Norris che ha ottenuto il miglior tempo, spostando Hamilton in seconda posizione. Antonelli partirà dalla seconda fila. La differenza tra Norris e Hamilton è stata molto sottile, con i tempi che si sono aggirati sui millesimi.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Ungheria 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito dell’Hungaroring. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 luglio, che si snoderà lungo il tracciato magiaro sulla consueta distanza dei 300 chilometri, tutto all’insegna della velocità e con il caldo che potrebbe fare la differenza. Lando Norris ha conquistato la pole position del GP di Ungheria, firmando un giro di notevole spessore al volante della McLaren e chiudendo la propria tornata veloce con il crono di 1:17.207. Il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Ungheria 2026: Norris toglie la pole a Hamilton per 12 millesimi. Antonelli in seconda fila

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F1 2026 Hungarian GP Qualifying Prediction | Starting Grid

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