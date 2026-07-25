LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Hamilton accarezza la pole! Fatica la Mercedes
Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del GP Ungheria 2026, avvicinandosi alla pole. La Mercedes ha incontrato difficoltà, mentre gli altri piloti si preparano all’ultimo tentativo. Alle 16:57, il britannico è stato il primo a scendere in pista, con i concorrenti che sono rientrati per il turno finale. La griglia di partenza si sta formando in vista della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 16.57 Hamilton è il primo a scendere sul tracciato. 16.57 I piloti rientrano in pista per l’ultimo tentativo. 16.56 La Mercedes, su questa pista dove il motore conta meno, sembra fare oggettivamente fatica. Dunque Norris appare l’unico in grado di strappare la pole alla Ferrari. McLaren rinata con il nuovo fondo portato all’Hungaroring. 16.55 Cinque minuti al termine della Q3. 16.54 La classifica dopo il primo tentativo: 1 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:17.219 2 Lando Norris (McLaren) +0.101 3 Charles Leclerc (Ferrari) +0.226 4 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.360 5 Oscar Piastri (McLaren) +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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