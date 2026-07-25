LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Hamilton accarezza la pole! Fatica la Mercedes

Notizia in breve

Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del GP Ungheria 2026, avvicinandosi alla pole. La Mercedes ha incontrato difficoltà, mentre gli altri piloti si preparano all’ultimo tentativo. Alle 16:57, il britannico è stato il primo a scendere in pista, con i concorrenti che sono rientrati per il turno finale. La griglia di partenza si sta formando in vista della gara.