LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Hamilton favorito per la pole in Q3 si salvano Antonelli e Russell!

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hamilton, con gomme soft usate, si trova in terza posizione a 0.347 secondi da Norris, durante le qualifiche del GP di Ungheria. Antonelli ha risalito fino all’ottava posizione. Leclerc si colloca secondo, ma il tempo esatto non viene specificato. Russell e un altro pilota sono riusciti a salvarsi e partecipare alla fase successiva delle qualifiche.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Hamilton, con gomme soft usate, è terzo a 0.347 a Norris. 16.40 Antonelli risale in ottava posizione. Leclerc secondo a 0.170 da Norris. 16.39 Norris si porta nettamente al comando con 0.416 su Hadjar. Attenzione a Leclerc, spalle al muro: è 11°! 16.38 Piastri secondo a 56 millesimi da Hadjar. Una bandiera gialla metterebbe Antonelli fuori dai giochi. 16.38 COLPO DI SCENA! Cancellato il tempo di Antonelli per track limits! Rischia l’eliminazione, è 15°! Manca appena un minuto e mezzo al termine della Q2! 16.37 Hadjar si porta addirittura in testa con 59 millesimi su Hamilton. Chiaramente, con il passare dei minuti, la pista diventa sempre più gommata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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