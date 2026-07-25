LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | griglia di partenza rivoluzionata penalizzati Hamilton ed Antonelli

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio di Ungheria del 2026, la griglia di partenza è stata modificata a causa di penalizzazioni. Hamilton e Antonelli sono stati penalizzati di tre posizioni per aver rallentato nel settore incriminato, con quest’ultimo che ha ricevuto la stessa sanzione. I commissari hanno stabilito che Antonelli non ha rallentato abbastanza, anche se si trovava nel micro-settore contestato. La penalizzazione ha portato a un cambio di posizione in partenza per entrambi i piloti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA AGGIORNATA AGGIORNAMENTO 19.44: penalizzato di 3 posizioni anche Kimi Antonelli. Secondo i commissari ha sì rallentato, ma non abbastanza, risultando nel micro-settore incriminato appena 0.03 più lento rispetto al giro precedente. Dunque partirà settimo, alle spalle di Russell. AGGIORNAMENTO 18.45: ufficiale la penalità a Lewis Hamilton. 3 posizioni per aver provocato un impeding nei confronti di Piastri. Dunque partirà dalla quinta posizione! Si attende a breve la decisione su Antonelli per infrazione in regime di bandiera gialla. 17.11 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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