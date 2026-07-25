LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | griglia di partenza rivoluzionata penalizzati Hamilton ed Antonelli

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Ungheria del 2026, la griglia di partenza è stata modificata a causa di penalizzazioni. Hamilton e Antonelli sono stati penalizzati di tre posizioni per aver rallentato nel settore incriminato, con quest’ultimo che ha ricevuto la stessa sanzione. I commissari hanno stabilito che Antonelli non ha rallentato abbastanza, anche se si trovava nel micro-settore contestato. La penalizzazione ha portato a un cambio di posizione in partenza per entrambi i piloti.