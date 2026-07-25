Hamilton e Antonelli sono stati penalizzati nel GP Ungheria 2026, modificando lo schieramento di partenza. Norris prenderà la pole, seguito da Leclerc in seconda fila. Piastri e Verstappen partiranno in terza, con Hamilton in quinta posizione e Russell accanto a lui. Antonelli si schiererà dalla settima piazza. La griglia di partenza è stata rivista a causa delle penalizzazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 19.38. Lando Norris scatterà in pole position davanti a Charles Leclerc, in seconda fila partiranno Oscar Piastri e Max Verstappen, quinta posizione per Lewis Hamilton davanti a George Russell, mentre Kimi Antonelli scatterà dalla settima piazzola. — AGGIORNAMENTO ORE 19.35. Kimi Antonelli è stato penalizzato di tre posizioni per non avere rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla durante le qualifiche. Il pilota della Mercedes scivola dalla quarta alla settima posizione e dunque dovrà partire in quarta fila. — AGGIORNAMENTO ORE 18.45. Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni per avere ostacolato Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Ungheria 2026: Hamilton e Antonelli penalizzati, schieramento stravolto

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