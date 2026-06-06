LIVE F1 GP Monaco 2026 in DIRETTA | Ferrari favorita per la pole Antonelli deve difendersi

La seconda giornata del GP Monaco 2026 si è aperta con la Ferrari in pole position, mentre Antonelli si prepara a difendersi in vista della gara. La sessione di prove ufficiali si sta svolgendo nel traffico del circuito cittadino, con le vetture che cercano il miglior tempo. I piloti sono concentrati sulle strategie di qualificazione, mentre la pista si presenta umida e impegnativa. Seguiranno aggiornamenti sui tempi e sulle eventuali variazioni in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end di Montecarlo, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul celebre circuito cittadino del Principato, prenderà il via un day-2 in cui i piloti saranno messi a dura prova tra le vie del Principato. Le qualifiche saranno un momento molto importante. Con cinque week end messi in archivio, c’è una situazione inaspettata, ovvero Kimi Antonelli in vetta alla graduatoria, davanti al suo compagno di squadra, George Russell, trionfante in quattro dei sei round disputati. Un cammino eccezionale da parte del giovane bolognese, atteso all’esame monegasco, su uno dei tracciati più difficili e iconici del Circus. 🔗 Leggi su Oasport.it

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