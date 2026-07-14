Allegri è stato presentato come nuovo allenatore del Napoli durante una cerimonia al Teatro di San Carlo. Il presidente del club ha annunciato che la rosa attuale è molto forte e che l’obiettivo è ottenere risultati positivi nell’anno del Centenario. Nessun dettaglio su durata del contratto o altre strategie è stato comunicato. Allegri ha ringraziato per l’opportunità e ha detto di voler lavorare per il successo della squadra.

Massimiliano Allegri non è un colpo di teatro. Perchè è per molti il successore naturale di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ma Aurelio De Laurentiis ha scelto uno dei teatri più belli al mondo, il San Carlo di Napoli, per presentare il nuovo allenatore azzurro. Una location grande, per storia e tradizione, almeno quanto sarà grande il Napoli di Max Allegri, che è arrivato meno di 24 ore fa in città dopo 28 anni da quando sbarcò qui da calciatore. Ieri per il mister prima visita a Castel Volturno e poi un summit fiume all'Hotel Parker's, prima di una cena al Coco Loco. Poi per Allegri è stato il tempo del riposo, per meditare al meglio su quello che andava detto in conferenza stampa questa mattina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Conferenza stampa Allegri, il nuovo mister del Napoli: «Il Napoli ha una grande rosa. Vogliamo far bene nell'anno del Centenario»

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Conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Massimiliano

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