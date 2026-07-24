Dopo oltre due ore di gioco, Alexander Blockx ha vinto in tre set contro Roman Andres Burruchaga con i punteggi di 6-4, 5-7 e 6-4. Ora in campo c’è un tennista italiano, pronto a disputare la prossima partita del torneo ATP di Estoril 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28 Dopo una battaglia di più di due ore il belga Alexander Blockx batte in tre l’argentino Roman Andres Burruchaga, con lo score di 6-4, 5-7, 6-4. Tra pochi minuti scenderà in campo l’azzurro Luciano Darderi, opposto al portoghese Jaime Faria. 19.47 Burruchaga sotto di un set e di un break non si arrende e rimonta vincendo 7-5 il secondo parziale. Ricordiamo che a seguire toccherà a Darderi, opposto a Faria. 18.49 Il belga Alexander Blockx conquista il primo set per 6-4 contro l’argentino Roman Andres Burruchaga. Al termine di questo match toccherà all’azzurro Luciano Darderi e al portoghese Jaime Faria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Faria, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: Blockx vince in tre set, ora in campo l’azzurro

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