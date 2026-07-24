LIVE Darderi-Faria ATP Estoril 2026 in DIRETTA | Blockx avanti di un set si avvicina il turno dell’azzurro

Notizia in breve

Il match tra Alexander Blockx e Roman Andres Burruchaga si è concluso con il belga che ha vinto il primo set 6-4. Ora si attende il turno di Luciano Darderi, che affronterà il portoghese Jaime Faria. La partita si sta svolgendo all’ATP di Estoril 2026, con Blockx avanti di un set e il match in corso.