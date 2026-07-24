LIVE Darderi-Faria ATP Estoril 2026 in DIRETTA | Blockx avanti di un set si avvicina il turno dell’azzurro
Il match tra Alexander Blockx e Roman Andres Burruchaga si è concluso con il belga che ha vinto il primo set 6-4. Ora si attende il turno di Luciano Darderi, che affronterà il portoghese Jaime Faria. La partita si sta svolgendo all’ATP di Estoril 2026, con Blockx avanti di un set e il match in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Il belga Alexander Blockx conquista il primo set per 6-4 contro l’argentino Roman Andres Burruchaga. Al termine di questo match toccherà all’azzurro Luciano Darderi e al portoghese Jaime Faria. 17.24 A sorpresa il transalpino Luca Van Assche elimina la testa di serie numero 1, Andrey Rubelv, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Alle ore 18.00 scenderanno in campo Alexander Blockx e Roman Andres Burruchaga, a seguire l’azzurro opposto al padrone di casa. 14.50 Finisce ai quarti di finale la corsa della wild card casalinga Tiago Torres, sconfitto per 6-3, 6-4 dal francese Hugo Gaston. Ora sul Centrale tocca ad Andrey Rublev, opposto al transalpino Luca Van Assche. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Rublev Returns! | ATP Estoril 2026 Quarterfinals Schedule | Darderi vs Faria
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