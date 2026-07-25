LIVE Darderi-Blockx ATP Estoril 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'incontro tra Darderi e Blockx all'ATP di Estoril 2026 sta per iniziare. Blockx, testa di serie numero 4, ha ottenuto un bye nel primo turno e ha poi affrontato al secondo Kyrian Jacquet, vincendo in tre set (3-6, 6-4, 7-6). La partita è in diretta e aggiornata in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Blockx ha dovuto lottare in questo torneo per raggiugnere la semifinale. Il belga, testa di serie numero 4, ha ricevuto un bye al primo turno esordendo al secondo contro Kyrian Jacquet (3-6, 6-4, 7-6). Nei quarti Blockx ha sconfitto Roman Andres Burruchaga per 6-4, 5-7, 6-4. 20.44 Darderi va a caccia di una nuova finale dopo quella raggiunta settimana scorsa a Bastad. In questa settimana portoghese l’azzurro ha dominato Pedro Martinez (6-0, 6-1) prima di rimontare Jaime Faria (2-6, 7-5, 6-2) 20.39 Tra pochi minuti Luciano Darderi ed Alexander Blockx entreranno in campo per la seconda semifinale del torneo portoghese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alexander Blockx vs Luciano Darderi LIVE | ATP Estoril 2026 Semi-Final Live Commentary

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