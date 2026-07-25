LIVE Darderi-Blockx ATP Estoril 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Notizia in breve

L'incontro tra Darderi e Blockx all'ATP di Estoril 2026 sta per iniziare. Blockx, testa di serie numero 4, ha ottenuto un bye nel primo turno e ha poi affrontato al secondo Kyrian Jacquet, vincendo in tre set (3-6, 6-4, 7-6). La partita è in diretta e aggiornata in tempo reale.