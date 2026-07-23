LIVE Darderi-Martinez ATP Estoril 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro
L'incontro tra Darderi e Martinez all’ATP di Estoril sta per iniziare. È l’ultimo torneo su terra battuta della stagione per l’italiano, che avrà quindi un’ultima occasione di giocare sulla superficie prima di passare alla stagione su cemento. La partita è prevista tra pochi minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.14 Settimana importante per Darderi, all’ultimo torneo su terra battuta della stagione. L’italiano avrà un’ultima occasione sull’amata argilla prima di dedicarsi alla stagione su cemento, dove non avrà molto da difendere. Uno swing delicato per Darderi, che nella passata stagione aveva incantato con il successo ad Umago e a Bastad. 19.11 Tra pochi minuti entreranno in campo Luciano Darderi e Pedro Martinez per l’incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 250 dell’Estoril. La testa di serie numero 2 del torneo affronta il qualificato spagnolo per un posto nei quarti 19.08 Rublev batte Skatov con un doppio 6-1 in 59 minuti di gioco ed avanza ai quarti dell’ATP 250 dell’Estoril. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Pedro Martinez vs Luciano Darderi Live Score | ATP Estoril, Portugal Men Singles
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DARDERI OGGI AD ESTORIL Il nostro Luciano è impegnato nel torneo portoghese come testa di serie n.2 ed entra oggi in gara nella seconda giornata degli ottavi di finale. Il suo incontro concluderà il programma sul centrale: DARDERI - Martinez h 19. facebook
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