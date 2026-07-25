LIVE Darderi-Blockx ATP Estoril 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente

Notizia in breve

Al momento si sta svolgendo il match tra Luciano Darderi e Alexander Blockx all'ATP di Estoril. Prima, Luca Van Assche ha vinto il primo set contro Hugo Gaston con il punteggio di 6-4. Dopo questo incontro, sarà la volta di Darderi e Blockx. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite il link dedicato.