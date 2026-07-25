LIVE Darderi-Blockx ATP Estoril 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente
Al momento si sta svolgendo il match tra Luciano Darderi e Alexander Blockx all'ATP di Estoril. Prima, Luca Van Assche ha vinto il primo set contro Hugo Gaston con il punteggio di 6-4. Dopo questo incontro, sarà la volta di Darderi e Blockx. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite il link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Luca Van Assche ha vinto il primo set contro Hugo Gaston per 6 giochi a 4. Al termine di quest’incontro toccherà a Luciano Darderi ed Alexander Blockx. 19.40 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Blockx Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Luciano Darderi, numero 2 del seeding, e la testa di serie numero 4, il belga Alexander Blockx, valido per il penultimo atto del torneo di Estoril 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il belga sarà il terzo ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Alexander Blockx vs Luciano Darderi LIVE | ATP Estoril 2026 Semi-Final Live Commentary
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