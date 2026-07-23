LIVE Darderi-Martinez ATP Estoril 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente
Sul campo centrale dell’ATP 250 di Estoril, Andrey Rublev ha vinto il primo set contro Timofey Skatov con il punteggio di 6-1 in 33 minuti. La partita tra Rublev e Skatov è in corso, mentre poco prima era iniziato il match tra Darderi e Martinez, che si sta disputando in diretta. La sfida tra i due giocatori precede l’attuale confronto in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Rublev vince il primo set per 6 giochi ad 1 in 33 minuti di gioco. 18.09 Sul campo centrale dell’ATP 250 dell’Estoril è appena iniziata la sfida tra Andrey Rublev e Timofey Skatov, match che precede Darderi-Martinez 18.08 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Martinez. Buongiorno amici ed amiche d i OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Pedro Martinez, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 dell’Estoril 2026. Il tennista italo-argentino fa il proprio debutto nel torneo portoghese contro l’esperto giocatore spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Ottavi di finale atp 250 Estoril Pedro Martinez vs Luciano Darderi
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DARDERI OGGI AD ESTORIL Il nostro Luciano è impegnato nel torneo portoghese come testa di serie n.2 ed entra oggi in gara nella seconda giornata degli ottavi di finale. Il suo incontro concluderà il programma sul centrale: DARDERI - Martinez h 19. facebook
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