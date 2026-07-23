LIVE Darderi-Martinez ATP Estoril 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente

Notizia in breve

Sul campo centrale dell’ATP 250 di Estoril, Andrey Rublev ha vinto il primo set contro Timofey Skatov con il punteggio di 6-1 in 33 minuti. La partita tra Rublev e Skatov è in corso, mentre poco prima era iniziato il match tra Darderi e Martinez, che si sta disputando in diretta. La sfida tra i due giocatori precede l’attuale confronto in programma.