Il belga Darderi ha battuto Blockx in tre set, con i punteggi di 7-5, 6-7 e 6-7, e si è qualificato per la finale dell’ATP di Estoril. La partita si è conclusa alle 23.45. La prossima settimana, Darderi giocherà a Los Cabos sul cemento, poi a Montreal, Cincinnati e agli US Open.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.45 Darderi tornerà in campo settimana prossima a Los Cabos sul cemento prima di giocare Montreal, Cincinnati e gli US Open. L’azzurro vuole dimostrare i passi avanti fatti sul cemento per continuare a scalare la classifica. 23.44 Sconfitta dolorosa per l’italiano che in più occasioni ha dato l’impressione di avere in mano il controllo del match. Per Darderi si chiude così la stagione sulla terra battuta, dove non è riuscito a difendere i titoli di Umago e Bastad della passata stagione. 23.42 Blockx firma la telecamera con ‘il match più pazzo della mia vita’. Incontro in cui è successo di tutto con il belga che ha rimontato un break di svantaggio sia nel secondo che nel terzo, ed ha vinto un match giocato con moltissimo vento che ha continuamente cambiato le traiettorie dei colpi dei due, 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Blockx 7-5, 6-7, 6-7 ATP Estoril 2026 in DIRETTA: il belga vince in lotta ed avanza in finale

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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats

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