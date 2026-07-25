Il punteggio del match tra Darderi e Blockx si attesta su 7-5, 6-7, 4-4. Darderi, in battuta, colpisce il nastro con un dritto in avanzamento che termina lungo, suscitando un urlo di frustrazione. Prima di questa azione, Blockx si difende con successo su una pressione di Darderi, che è stato costretto ad accorciare con il rovescio. La partita è in fase di equilibrio, con il punteggio di 40-40 nel game attuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Il dritto in avanzamento di Darderi pizzica il nastro e termina lungo. Urlaccio dell’italiano, consapevole della gravità di quest’errore 40-40 Prima ad uscire perfetta 30-40 Blockx si difende benissimo sulla pressione di dritto di Darderi, costretto ad accorciare con il rovescio. Il belga ne approfitta immediatamente e chiude con il dritto 15-40 Palla corta giocata da Blockx con Darderi con i piedi sulla riga. L’italiano arriva benissimo sulla smorzata e chiude con il rovescio Seconda 15-30 Sulla riga la risposta di Darderi che costringe Blockx a colpire con il peso del corpo all’indietro e a commettere un errore 15-15 Splendida risposta di Darderi che disinnesca il tentativo di Serve&volley del belga 15-0 Di poco lunga la risposta di Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Blockx 7-5, 6-7, 4-4 ATP Estoril 2026 in DIRETTA: il belga recupera il break

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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats

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