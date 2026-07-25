LIVE Darderi-Blockx 7-5 6-7 6-6 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | il tie-break assegna la finale
Il match tra Darderi e Blockx all'ATP di Estoril si è concluso con un punteggio di 7-5, 6-7, 6-6, deciso dal tie-break. Blockx ha commesso un doppio fallo e ha perso il servizio, mentre ha protetto bene la rete nelle fasi finali. Durante il match, Blockx ha chiuso una volee di rovescio e ha commesso un errore con la seconda di servizio. La partita è ancora in corso nel terzo set, con il punteggio in equilibrio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Blockx protegge bene la rete e chiude la volee di rovescio. 4-0 Doppio fallo di Blockx con la seconda portata fuori dal nastro. Seconda 3-0 Dritto profondo e centrale di Darderi. Errore di dritto di Blockx. Seconda 2-0 Servizio e dritto per l’italiano. 1-0 REGALO DI BLOCKX!! Il belga spinge la volee a campo aperto e la mette in rete. Mini-break per l’azzurro 6-6 Gioco Darderi: e tie-break sia! Prima al centro perfetta. 40-15 Grande profondità trovata dal belga che forza l’errore dell’italiano 40-0 Sulla riga il dritto di Darderi con una palla impazzita a causa del vento. 30-0 Darderi spinge con il dritto e provoca l’errore del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats
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