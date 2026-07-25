LIVE Darderi-Blockx 7-5 6-7 6-6 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | il tie-break assegna la finale

Notizia in breve

Il match tra Darderi e Blockx all'ATP di Estoril si è concluso con un punteggio di 7-5, 6-7, 6-6, deciso dal tie-break. Blockx ha commesso un doppio fallo e ha perso il servizio, mentre ha protetto bene la rete nelle fasi finali. Durante il match, Blockx ha chiuso una volee di rovescio e ha commesso un errore con la seconda di servizio. La partita è ancora in corso nel terzo set, con il punteggio in equilibrio.