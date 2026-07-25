LIVE Darderi-Blockx 6-5 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro si assicura il tie-break

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di tennis all'ATP di Estoril, il punteggio vede Darderi e Blockx in equilibrio a 5-5 nel set, con il tiebreak imminente. Blockx ha annullato un secondo set point con un colpo preciso, mentre ha ottenuto un punto importante con un doppio servizio e un dritto vincente. In precedenza, Darderi aveva tentato una finta per un colpo corto, poi ha risposto con un back lento che ha messo in difficoltà il rivale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Blockx pulisce la riga ed annulla il secondo set point. 30-40 Uno-due per il belga. 15-40 Di poco in corridoio il dritto di Blockx 15-30 Darderi finta fino all’ultimo la palla corta e poi gioca un back lento a centro campo su cui il belga va fuori giri 15-15 Servizio e dritto per il belga. 0-15 Il dritto di Blockx sbatte sul nastro, si impenna ed atterra in corridoio 6-5 Gioco   Darderi:  prima ad uscire perfetta. 40-15 ACE!! 30-15 Darderi perde il controllo del dritto. 30-0 Servizio e dritto per l’italiano 15-0 Prima ad uscire vincente. 5-5 Break Darderi: l’italiano spinge bene con il dritto e forza l’errore del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it

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