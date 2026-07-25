LIVE Darderi-Blockx 6-5 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro si assicura il tie-break
Durante il match di tennis all'ATP di Estoril, il punteggio vede Darderi e Blockx in equilibrio a 5-5 nel set, con il tiebreak imminente. Blockx ha annullato un secondo set point con un colpo preciso, mentre ha ottenuto un punto importante con un doppio servizio e un dritto vincente. In precedenza, Darderi aveva tentato una finta per un colpo corto, poi ha risposto con un back lento che ha messo in difficoltà il rivale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Blockx pulisce la riga ed annulla il secondo set point. 30-40 Uno-due per il belga. 15-40 Di poco in corridoio il dritto di Blockx 15-30 Darderi finta fino all’ultimo la palla corta e poi gioca un back lento a centro campo su cui il belga va fuori giri 15-15 Servizio e dritto per il belga. 0-15 Il dritto di Blockx sbatte sul nastro, si impenna ed atterra in corridoio 6-5 Gioco Darderi: prima ad uscire perfetta. 40-15 ACE!! 30-15 Darderi perde il controllo del dritto. 30-0 Servizio e dritto per l’italiano 15-0 Prima ad uscire vincente. 5-5 Break Darderi: l’italiano spinge bene con il dritto e forza l’errore del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats
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