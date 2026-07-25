LIVE Darderi-Blockx 6-5 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro si assicura il tie-break

Notizia in breve

Durante il match di tennis all'ATP di Estoril, il punteggio vede Darderi e Blockx in equilibrio a 5-5 nel set, con il tiebreak imminente. Blockx ha annullato un secondo set point con un colpo preciso, mentre ha ottenuto un punto importante con un doppio servizio e un dritto vincente. In precedenza, Darderi aveva tentato una finta per un colpo corto, poi ha risposto con un back lento che ha messo in difficoltà il rivale.