Durante il match di tennis all’ATP di Estoril, il giocatore belga ha ottenuto un mini-break nel secondo set grazie a un colpo di dritto lungolinea che ha costretto l’avversario italiano all’errore. Nel primo set, il punteggio era 7-5 a favore del belga. Al momento, il punteggio nel secondo set è 6-6, con un tie-break in corso. Un punto è stato vinto dal belga con una finta di smorzata seguita da un chop di dritto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Blockx finta la smorzata poi gioca un chop di dritto lungolinea che porta l’italiano all’errore. Mini-break per il belga. Seconda 6-6 Gioco Blockx: e tie-break sia! Il belga attacca in controtempo, prende la rete e chiude con la volee di dritto 40-0 Blockx pizzica la riga e si procura 3 palle del tie-break 30-0 Prima ad uscire e dritto in contropiede 15-0 Di poco fuori la risposta dell’italiano. 6-5 Gioco Darderi: sulla riga il colpo dell’italiano che si assicura il tie-break. 40-30 Darderi spinge con il dritto e prende la rete. Blockx gioca un grande passante con il dritto inside-out e poi chiude con il passante al corpo 40-15 Questa volta è Blockx a giocare una palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Blockx 7-5, 6-6 ATP Estoril 2026 in DIRETTA: tie-break nel 2° set

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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats

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