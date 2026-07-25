LIVE Darderi-Blockx 1-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break

Durante il match tra Darderi e Blockx all’ATP di Estoril, il punteggio è 1-1. Blockx ha recuperato un break e ha concluso uno scambio lungo con una stop volley, mantenendo la pazienza nel guadagnare campo e avvicinarsi alla rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 In rete la stop volley di Blockx al termine di uno scambio lungo in cui il belga ha avuto la pazienza di guadagnare campo colpo dopo colpo e di prendere la rete. 15-15 Dritto incrociato dal centro di Darderi che poi chiude a rete. 15-0 Prima al centro vincente 2-1 Gioco Darderi: ace! 40-15 In rete la risposta di Blockx. 30-15 Darderi serve bene, comanda con il dritto e chiude con lo smash a rimbalzo 15-15 Buona risposta del belga. 15-0 L’azzurro vince il punto con la prima 1-1 Break Darderi: palla corta del belga che poi non trova il passante incrociato. 30-40 Prima vincente per il belga. 15-40 Darderi para a rete e si porta a palla break 15-30 Ottima smorzata dell’azzurro che vede lontano l’italiano e ne approfitta 15-15 Doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats

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