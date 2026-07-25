LIVE Darderi-Blockx 7-5 6-7 3-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set
Nel match di doppio tra Darderi e Blockx, il punteggio è di 7-5, 6-7, 3-1 in favore di Darderi. Nel terzo set, Darderi ha ottenuto un break all’inizio e si trova avanti 3-1. Nel gioco attuale, Darderi ha vinto con un colpo incrociato di dritto, mentre Blockx ha tentato un’azione in lungolinea senza successo. Il punteggio del gioco è di 40-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima al corpo e smorzata incente di Blockx. 3-1 Gioco Darderi: l’azzurro incrocia con il dritto, Blockx tenta una disperata accelerazione in lungolinea ma l’italiano lo aspetta in quell’angolo e chiude con il back, 40-0 Prima ad uscire e smorzata dalla parte opposta. Blockx ci arriva con la scivolata ma mette in rete il tentativo di contro-smorzata 30-0 Darderi trova grande pressione dal fondo con il dritto e forza l’errore del belga. 15-0 In rete il dritto inside-in di Blockx. 2-1 Gioco Blockx: splendido lob di rovescio del belga che vince il game e resta in scia. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Servizio e dritto per il belga. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats
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