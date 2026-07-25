LIVE Darderi-Blockx 7-5 6-7 3-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set

Notizia in breve

Nel match di doppio tra Darderi e Blockx, il punteggio è di 7-5, 6-7, 3-1 in favore di Darderi. Nel terzo set, Darderi ha ottenuto un break all’inizio e si trova avanti 3-1. Nel gioco attuale, Darderi ha vinto con un colpo incrociato di dritto, mentre Blockx ha tentato un’azione in lungolinea senza successo. Il punteggio del gioco è di 40-0.