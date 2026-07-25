LIVE Darderi-Blockx 7-5 6-7 2-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set
Nel terzo set, il giocatore belga ha ottenuto un break in apertura, portandosi sul 2-1. Dopo un doppio fallo, ha concluso il game con un lob di rovescio vincente, mantenendo il vantaggio. Nel game successivo, ha sfruttato un servizio e un dritto per consolidare il punteggio. La partita tra Darderi e Blockx prosegue con un punteggio di 7-5, 6-7, 2-1 in favore di Darderi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Gioco Blockx: splendido lob di rovescio del belga che vince il game e resta in scia. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Servizio e dritto per il belga. 30-0 Il vento accorcia la palla di Blockx. Darderi ci arriva in allungo ma viene infilato dal passante di dritto. 15-0 Ottima protezione della rete da parte del belga. 2-0 Gioco Darderi: in rete la risposta del belga. 40-0 Servizio, dritto e veronica di rovescio di Darderi 30-0 Il vento ferma all’improvviso la palla e mette fuori gioco Blockx, il quale aveva già caricato il dritto dal centro 15-0 In rete la smorzata di Blockx. Al servizio Luciano Darderi 1-0 Break Darderi: lungo il rovescio del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats
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