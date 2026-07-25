LIVE Darderi-Blockx 7-5 6-7 2-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set

Notizia in breve

Nel terzo set, il giocatore belga ha ottenuto un break in apertura, portandosi sul 2-1. Dopo un doppio fallo, ha concluso il game con un lob di rovescio vincente, mantenendo il vantaggio. Nel game successivo, ha sfruttato un servizio e un dritto per consolidare il punteggio. La partita tra Darderi e Blockx prosegue con un punteggio di 7-5, 6-7, 2-1 in favore di Darderi.