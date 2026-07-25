LIVE Darderi-Blockx 3-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro!

Durante il match, l’italiano ha ottenuto un punto vincente spingendo da fondo e costringendo l’avversario a commettere un errore. In una fase del gioco, Blockx ha risposto bene a una smorzata dell’avversario, chiudendo con un dritto. Il punteggio attuale vede Darderi in vantaggio 3-1, con il gioco in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Blockx arriva bene sulla smorzata di Darderi e chiude con il dritto. A-40 L’italiano spinge da fondo e forza l’errore del belga. 40-40 Prima ad uscire e dritto in avanzamento dell’italiano. 40-A Di poco lungo il rovescio lungolinea di Darderi. 40-40 Di poco largo il dritto di Darderi che aveva cercato la soluzione ad incrociare per sorprendere Blockx, il quale aveva accelerato con il dritto inside-in 40-30 Rovescio profondo di Darderi che ribalta l’inerzia dello scambio e porta il belga all’errore. 30-30 Buona prima dell’azzurro. 15-30 Doppio fallo. 15-15 Darderi comanda con il dritto dal centro e forza l’errore del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it

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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats

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