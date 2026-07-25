Nel primo set del match tra Darderi e Blockx all'ATP di Estoril, il punteggio è di 4-4. Durante il game, Blockx ha risposto con un diritto che ha rimbalzato in modo insolito, facendo uscire di scena Darderi. La partita si mantiene equilibrata, con entrambi i giocatori che si alternano nei punti senza distanze significative. La sfida prosegue con il punteggio ancora in parità e nessuna delle due parti in vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Sulla riga la risposta di dritto di Blockx che trova un rimbalzo anomalo con la palla che schizza e mette fuori gioco Darderi. 0-15 Blockx tiene bene la diagonale del dritto. Il primo a sbagliare è l’azzurro. 4-4 Gioco Blockx: sulla riga il dritto del belga che poi chiude con la smorzata. 40-30 Ancora una smorzata stupenda di Darderi, sempre con il dritto ad incrociare. 40-15 STUPENDA!! Fantastica smorzata di Darderi con la palla che rimbalza appena oltre alla rete e torna nella metà campo dell’azzurro 40-0 Prima vincente. 30-0 Dardderi perde il controllo del dritto 15-0 Il back di Blockx bacia il nastro e muore nella metà campo dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Blockx 4-4, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 1° set

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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats

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