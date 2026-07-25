LIVE Cina-Turchia 0-3 Nations League volley 2026 in DIRETTA | le turche dominano e volano in finale

La Turchia ha battuto la Cina con un punteggio di 3-0 nella partita valida per la Nations League di volley 2026, assicurandosi così un posto in finale. La squadra turca ha dominato l’incontro, chiudendo il match senza perdere set. La partita si è svolta oggi, e la vittoria consente alla Turchia di qualificarsi direttamente alla fase conclusiva del torneo. La sfida tra le due squadre si è svolta senza ulteriori variazioni nel punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 14.59 La Turchia domina la Cina ed è la seconda finalista di questa VNL. Nell’ultimo atto di quest’edizione le ragazze di Santarelli affronteranno il Brasile. 20-25 Wang A.Q svirgola il primo tempo con la palla che si ferma in rete. La Turchia vince 3-0 e vola in finale. 20-24 Pallonetto di Aydin da posto 4. 4 match point per la Turchia 20-23 Primo tempo di Wang A.Q. 19-23 Ace di Baladin!! 19-22 Fast vincente di Kisal 19-21 Diagonale stretta di Zhuang da poso 4. Punto importante che toglie subito Vargas dalla linea dei 9 metri e permette alle cinesi di rimanere a contatto 18-21 Diagonale di Vargas da posto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Türkiye vs China | Volleyball Nations League Women Semifinal | July 25, 2026 LIVE SCORE

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