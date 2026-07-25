LIVE Cina-Turchia 0-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | 21-25 le turche vincono il 1° set
La Turchia ha vinto il primo set contro la Cina nella partita di Nations League volley 2026, con un punteggio di 25-21. Un muro di Gunes ha portato alla conquista del set, seguito da un ace di Aydin nel secondo, che ha chiuso il parziale 25-21. La partita è in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 0-1 Monster block di Gunes. SECONDO SET 21-25 Mani out di Aydin da posto 4. La Turchia vince il primo set. 21-24 Mani out di Yang dalla seconda linea. 20-24 Fast vincente di Kisal 20-23 Diagonale di Yang da posto 2. 19-23 Errore in attacco di Zhuang! Allunga nuovamente la Turchia 19-22 Arriva il cambio campo della Turchia con la diagonale di Vargas. 19-21 AAAACEEE DI WANG Y.Y!!! TIME OUT TURCHIA 18-21 Splendida parallela di Zhuang da posto 4. 17-21 Monster block di Wang A.Q! TIME OUT TURCHIA 16-21 Ace di Wang!! 15-21 Muro di Zhuang!! La giocatrice di San Giovanni sta provando a prendersi la squadra in mano 14-21 Attacco vicnente di Zhuang 13-21 Non c’è il tocco della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
Türkiye vs China | Volleyball Nations League Women Semifinal | July 25, 2026 LIVE SCORE
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