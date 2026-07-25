LIVE Cina-Turchia 0-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | 21-25 le turche vincono il 1° set

Notizia in breve

La Turchia ha vinto il primo set contro la Cina nella partita di Nations League volley 2026, con un punteggio di 25-21. Un muro di Gunes ha portato alla conquista del set, seguito da un ace di Aydin nel secondo, che ha chiuso il parziale 25-21. La partita è in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili.