LIVE Cina-Turchia 0-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | 15-25 le turche dominano il 2° set

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di volley tra Cina e Turchia, le turche hanno vinto il secondo set con il punteggio di 15-25. La squadra turca ha preso il comando nel secondo set, dominando con un gioco efficace e mantenendo il vantaggio fino alla fine. La Cina ha tentato di reagire, ma le avversarie hanno controllato la fase conclusiva del parziale. La partita è in corso e il punteggio complessivo è di 0-2 in favore della Turchia.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 15-25 Mani out di Baladin da posto 4. La Turchia domina il secondo set. 15-24 AAAAACEEEEE DI AYDIN!! 15-23 Primo tempo di Gunes 15-22 Pipe di Gong 14-22 Non c’è l’invasione delle turche. 14-22 Errore in attacco di Tang. Challenge chiamato dalla Cina per un’invasione a rete. 14-21 Diagonale di Vargas da posto 2. 14-20 Mani out di Aydin 14-19 Primo tempo fulmineo di Wang A.Q. 13-19 Challenge che dà ragione alla Turchia. La palla ha toccato l’antenna dopo il muro 14-18 Muro subito da Aydin che va subito a lamentarsi con il primo arbitro per un tocco dell’antenna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Türkiye vs China | Volleyball Nations League Women Semifinal | July 25, 2026 LIVE SCORE

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