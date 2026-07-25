LIVE Cina-Turchia 0-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | 15-25 le turche dominano il 2° set

Notizia in breve

Durante la partita di volley tra Cina e Turchia, le turche hanno vinto il secondo set con il punteggio di 15-25. La squadra turca ha preso il comando nel secondo set, dominando con un gioco efficace e mantenendo il vantaggio fino alla fine. La Cina ha tentato di reagire, ma le avversarie hanno controllato la fase conclusiva del parziale. La partita è in corso e il punteggio complessivo è di 0-2 in favore della Turchia.