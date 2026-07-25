LIVE Cina-Turchia 0-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | 15-25 le turche dominano il 2° set
Durante la partita di volley tra Cina e Turchia, le turche hanno vinto il secondo set con il punteggio di 15-25. La squadra turca ha preso il comando nel secondo set, dominando con un gioco efficace e mantenendo il vantaggio fino alla fine. La Cina ha tentato di reagire, ma le avversarie hanno controllato la fase conclusiva del parziale. La partita è in corso e il punteggio complessivo è di 0-2 in favore della Turchia.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 15-25 Mani out di Baladin da posto 4. La Turchia domina il secondo set. 15-24 AAAAACEEEEE DI AYDIN!! 15-23 Primo tempo di Gunes 15-22 Pipe di Gong 14-22 Non c’è l’invasione delle turche. 14-22 Errore in attacco di Tang. Challenge chiamato dalla Cina per un’invasione a rete. 14-21 Diagonale di Vargas da posto 2. 14-20 Mani out di Aydin 14-19 Primo tempo fulmineo di Wang A.Q. 13-19 Challenge che dà ragione alla Turchia. La palla ha toccato l’antenna dopo il muro 14-18 Muro subito da Aydin che va subito a lamentarsi con il primo arbitro per un tocco dell’antenna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Türkiye vs China | Volleyball Nations League Women Semifinal | July 25, 2026 LIVE SCORE
Notizie e thread social correlati
LIVE Cina-Turchia 0-1, Nations League volley 2026 in DIRETTA: 21-25, le turche vincono il 1° setLa Turchia ha vinto il primo set contro la Cina nella partita di Nations League volley 2026, con un punteggio di 25-21.
LIVE Italia-Cina 1-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano il primo set, 25-19Durante la partita di Nations League femminile di volley, l’Italia ha vinto il primo set contro la Cina con il punteggio di 25-19.
Temi più discussi: Italia-Brasile e Cina-Turchia, Nations League volley femminile 2026: orari semifinali, tv, streaming; Pallavolo: è Turchia-Cina la seconda semifinale di Nations League femminile; VNL Finals: definito il quadro delle semifinali, sabato alle ore 10 Italia-Brasile; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News Italia.
VNL Finals: Italia-Brasile apre le semifinali, poi Turchia-Cina Definito il quadro delle semifinali femminili di VNL a Macao: sabato 25 luglio alle 10 Italia-Brasile, alle 13.30 Turchia-Cina. #pallavolo #volley #sport #volleyballit #26annionline #VNL #Semifinali #Br x.com
VNL Finals, il tabellone è completo: sabato Italia-Brasile e Turchia-Cina Link all'articolo nel primo commento facebook
LIVE Cina-Turchia 0-1, Nations League volley 2026 in DIRETTA: le turche allungano nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Cina e Turchia, ... oasport.it
Cina-Turchia oggi, Nations League volley femminile 2026: orario semifinale, programma, streamingA separare Turchia e Cina dalla finale della Volleyball Nations League 2026 c'è un solo ostacolo. Le due Nazionali si affrontano sabato 25 luglio alle ... oasport.it
Nei primi sei mesi del 2026, il totale degli ingressi al cinema in Turchia ha raggiunto 14,7 milioni, con un aumento del 4,8 percento rispetto all'anno precedente. Il Cinema Day del mercoledì con un prezzo fisso scontato di 140 TL ($2.9) ha cambiato radicalmen reddit