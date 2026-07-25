LIVE Cina-Turchia 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizia la seconda semifinale
La partita tra Cina e Turchia nella seconda semifinale della Nations League di volley termina 0-0. La sfida è in corso e si sta giocando in diretta. Nel frattempo, si segnala che alle 10:00 è iniziata la diretta di Italia-Brasile nel volley femminile. In un altro punto del match, Kisal segna con un mani out sulla fast, portando il punteggio a 3-2. Vargas ha realizzato un servizio vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 3-3 Kisal trova il mani out con la fast 3-2 In rete il servizio di Vargas. 2-2 AACEEE VARGAAS! 2-1 Errore al servizio di Wang Y.Y. 2-0 Attacco vincente di Gong quasi da zona 3 dopo la grande difesa di Xie. 1-0 Mani out di Gong da posto 2. PRIMO SET 13.29 Questo il sestetto titolare della Cina: Tang-Zhuang, Zie-Gong, Wang A.Q, Wang Y.Y e Wang M.J (libero) 13.27 Questo il sestetto titolare della Turchia partendo da posto 1: Gunes-Kisal, Aydin-Baladin, Sahin-Vargas ed Orge. 13.26 Terminato l’inno cinese. È ora il momento di scoprire i due sestetti titolari. 🔗 Leggi su Oasport.it
Türkiye vs China | Volleyball Nations League Women Semifinal | July 25, 2026 LIVE SCORE
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