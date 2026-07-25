LIVE Cina-Turchia 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizia la seconda semifinale

Notizia in breve

La partita tra Cina e Turchia nella seconda semifinale della Nations League di volley termina 0-0. La sfida è in corso e si sta giocando in diretta. Nel frattempo, si segnala che alle 10:00 è iniziata la diretta di Italia-Brasile nel volley femminile. In un altro punto del match, Kisal segna con un mani out sulla fast, portando il punteggio a 3-2. Vargas ha realizzato un servizio vincente.