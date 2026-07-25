LIVE Cina-Turchia Nations League volley 2026 in DIRETTA | seconda semifinale incandescente

Notizia in breve

Oggi si è giocata la seconda semifinale della Volley Nations League femminile 2026 tra Cina e Turchia. La partita si è svolta in un’arena piena di tifosi e si è conclusa con la vittoria di una delle due nazionali. La gara ha visto scambi intensi, con punti alternati tra le due squadre. I set si sono susseguiti senza pause, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo scambio.