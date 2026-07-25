LIVE Cina-Turchia Nations League volley 2026 in DIRETTA | seconda semifinale incandescente
Oggi si è giocata la seconda semifinale della Volley Nations League femminile 2026 tra Cina e Turchia. La partita si è svolta in un’arena piena di tifosi e si è conclusa con la vittoria di una delle due nazionali. La gara ha visto scambi intensi, con punti alternati tra le due squadre. I set si sono susseguiti senza pause, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cina e Turchia, seconda semifinale della Volley Nations League femminile 2026. A Macao (Cina) entra nel vivo la final eight della massima competizione itinerante della pallavolo con le due semifinali: le padrone di casa affrontano le vice-campionesse del mondo per un posto nella finalissima. Nei quarti di finale la Cina ha sconfitto con grande stupore gli Stati Uniti d’America, che avevano concluso in testa la prima fase di questa VNL. Nel match contro le americane, terminato 15-13 al tie-break, la squadra allenata da Yong Zhao è stata trascinata dai 17 punti di Zhuang Yusha n. 🔗 Leggi su Oasport.it
China VS Turkey | VNL Womens Volleyball Semifinal Prediction
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