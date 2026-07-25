LIVE Cina-Turchia Nations League volley 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della seconda semifinale

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cina ha eliminato gli Stati Uniti ai quarti di finale della Nations League di pallavolo, sorprendendo molti, poiché gli americani avevano concluso in testa la prima fase del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra cinese, aprendo così la strada alla semifinale in corso. La seconda semifinale della competizione si sta giocando in questi minuti, con pochi minuti ancora al suo inizio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 13.19 Nei quarti di finale la Cina ha sconfitto con grande stupore gli Stati Uniti d’America, che avevano concluso in testa la prima fase di questa VNL. Nel match contro le americane, terminato 15-13 al tie-break, la squadra allenata da Yong Zhao è stata trascinata dai 17 punti di Zhuang Yushan. In diagonale con l’ex schiacciatrice di San Giovanni ha giocato Xin Tang, opposta schierata in posto 4. 13.16 Cina e Turchia si affrontano per raggiungere il Brasile in finale. Le brasiliane hanno sconfitto in 5 set l’Italia nel primo incontro odierno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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