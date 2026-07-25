Tra pochi minuti sono iniziati i quarti di finale del campionato mondiale di canoa slalom 2026. La competizione femminile ha appena avuto inizio con il primo quarto di finale, mentre l’Italia ha schierato Giovanni De Gennaro nel terzo quarto di finale maschile. La diretta segue gli eventi in tempo reale, con aggiornamenti sui risultati man mano che le gare si svolgono.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.06 Iniziato il primo quarto di finale femminile! 22.03 Per l’Italia c’è in gara Giovanni De Gennaro, al via nel terzo quarto di finale maschile. 22.00 Nel primo quarto di finale femminile sarà impegnata Jessica Fox, ora nell’individual trial. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale della finale di kayak cross dei Mondiali 2026 di canoa slalom, che si stanno disputando nel canale artificiale Riversport di Oklahoma City, negli Stati Uniti. In questa prova, evento più importante della sesta giornata della rassegna iridata, l’Italia si può giocare due carte importanti con Giovanni De Gennaro, splendido bronzo nel K1 maschile, e Xabier Ferrazzi, che invece si è dovuto arrendere in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti scatteranno i quarti di finale. C’è De Gennaro per l’Italia

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International Canoe Slalom Championships kicking off in Oklahoma City

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