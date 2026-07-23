LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | Ferrazzi e De Gennaro a caccia della finale

Ferrazzi e De Gennaro sono in gara nella quarta giornata dei Mondiali di canoa slalom al canale Riversport di Oklahoma City. La competizione è in corso e i due atleti cercano di qualificarsi per la finale. La diretta segue le loro performance in tempo reale. La manifestazione si svolge sull'impianto artificiale statunitense, con le eliminatorie ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della quarta giornata dei Mondiali 2026 di canoa slalom, i quali si stanno disputando al canale artificiale Riversport di Oklahoma City, nello stato omonimo alla città degli Stati Uniti d’America. Oggi, in scena, andranno le semifinali maschili e femminili di kayak individuale con due azzurri in cerca dell’ingresso in finale. Mentre nel kayak individuale femminile non ci sono state azzurre, nella gara maschile gli italiani al via sono due: parliamo di Xabier Ferrazzi, classe 2005 che ha vinto i Mondiali junor nel 2023, e Giovanni De Gennaro, campione olimpico a Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

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International Canoe Slalom Championships kicking off in Oklahoma City

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