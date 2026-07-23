Al momento, il tedesco Hengst sta ancora aspettando il suo tempo di corsa. Nel frattempo, il polacco Pasiut ha concluso la sua run con un tempo di 85.38, segnando un risultato abbastanza basso rispetto alle precedenti. La competizione di canoa slalom ai Mondiali 2026 è in corso, con Ferrazzi e De Gennaro che cercano di qualificarsi per la finale nel K1. La diretta segue gli aggiornamenti sui tempi degli atleti in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Aspettiamo il tempo del tedesco Hengst. 18.19 Ottimo tempo per il polacco Pasiut che chiude a 85.38, subito tempi abbastanza bassi. 18.17 Lo spagnolo Echaniz fa meglio di Quan e chiude in prima posizione a 87.36 e 16.60 secondi di vantaggio: zero errori per lui, è suo il primo tempo da prendere come riferimento. 18.15 Il cinese Quan non salta nessuna porta ma commette un solo errore: salta in prima posizione a 103.96. 18.14 L’austriaco sale in prima posizione perchè riesce a non fare peggio di Pope, ma i secondi del suo cronometro sono 137.67. 18.13 Anche l’austriaco Oschmautz salta la quarta porta e parte con 50 secondi di penalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Ferrazzi e De Gennaro a caccia della finale nel K1

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