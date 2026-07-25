Alena Marx e Vit Prindis hanno conquistato i titoli mondiali nel kayak cross ai Mondiali di Oklahoma 2026. Marx, favorita, ha dominato tra le donne, mentre Prindis, all’età di 37 anni, ha realizzato una sorpresa nel kayak cross maschile. Nei quarti di finale, è stato eliminato un atleta italiano. La gara si è conclusa alle 23.35 con le vittorie dei due campioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.35 Fet 23.32 Alena Marx e Vit Prindis, a trentasette anni, vincono i titoli iridati nel kayak cross ai Mondiali di Oklahoma 2026. 23.29 Per un attimo la Svizzera ha sognato la doppietta dei fratelli Marx, con Dimitri che ha provato a emulare la sorella Alena, ma si è dovuto accontentare di un ottimo argento dopo un’imprecisione nella figura finale. Sam Leaver sbaglia dopo un contatto con Marx e deve accontentarsi del bronzo. 23.28 Prindis firma una clamorosa sorpresa e trionfa nel kayak cross maschile! 23.27 In gara il ceco Vit Prindis, il britannico Sam Leaver, il belga Gabriel De Coster e l’elvetico Dimitri Marx. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Prindis firma la sorpresa nel kayak cross maschile, Marx domina tra le donne. Out ai quarti De Gennaro

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