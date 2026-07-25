LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | azzurri per stupire nel kayak cross

Durante la finale di kayak cross dei Mondiali 2026 di canoa slalom, in corso nel canale artificiale Riversport di Oklahoma City, negli Stati Uniti, gli atleti italiani hanno partecipato alla gara. La diretta si sta svolgendo in tempo reale, con aggiornamenti sulle prestazioni dei concorrenti. La competizione vede coinvolti i rappresentanti italiani, impegnati a ottenere risultati significativi nel kayak cross. La gara è ancora in corso e i risultati finali non sono stati ancora annunciati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale della finale di kayak cross dei Mondiali 2026 di canoa slalom, che si stanno disputando nel canale artificiale Riversport di Oklahoma City, negli Stati Uniti. In questa prova, evento più importante della sesta giornata della rassegna iridata, l’Italia si può giocare due carte importanti con Giovanni De Gennaro, splendido bronzo nel K1 maschile, e Xabier Ferrazzi, che invece si è dovuto arrendere in semifinale. Nell’individual trial time maschile il miglior tempo è stato del britannico Joseph Clarke (’46?54), che per appena “14 ha preceduto il ceco Jakub Krejci, mentre lo spagnolo David Llorente ha chiuso a “44 dalla vetta della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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