canoa slalom giovanni de gennaro e xabier ferrazzi avanzano nel kayak cross ai mondiali

Notizia in breve

A Oklahoma City, negli Stati Uniti, si sono svolti i Mondiali di canoa slalom. Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi sono passati alla fase successiva nel kayak cross. La competizione si svolge sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare di canoa alle Olimpiadi di Los Angeles. La manifestazione prosegue con le eliminatorie e le finali nelle discipline di specialità.