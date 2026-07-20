Canoa slalom Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi avanzano nel kayak cross ai Mondiali
A Oklahoma City, negli Stati Uniti, si sono svolti i Mondiali di canoa slalom. Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi sono passati alla fase successiva nel kayak cross. La competizione si svolge sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare di canoa alle Olimpiadi di Los Angeles. La manifestazione prosegue con le eliminatorie e le finali nelle discipline di specialità.
Si aprono ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles, i Mondiali senior 2026 di canoa slalom: nell’individual time trial del kayak cross passano il turno e vanno alla fase ad eliminazione diretta che si disputerà sabato entrambi gli azzurri impegnati, Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, i quali però non riescono ad andare a medaglia nella specialità. Nell’individual time trial maschile, infatti, si impone il britannico Joseph Clarke, che la spunta con il crono di 46.54, davanti a l ceco Jakub Krejci, che si mette al collo la medaglia d’argento con il tempo di 46. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ICF Canoe Slalom World Ranking Race Oklahoma City, Oklahoma - March 28, 2026 - Riversport
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