LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | Leaver e Noemi Fox i grandi favoriti per le finali out il britannico Clarke
Durante i mondiali di canoa slalom 2026, si sono svolte le finali femminili. Le atlete in gara sono Ricarda Funk, Noemi Fox, Mirem Lazkano e Alena Marx. Le due favorite sono Leaver e Noemi Fox. È stato eliminato il britannico Clarke. La finale è iniziata poco prima delle 23:20, con le atlete pronte in partenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.20 Le atlete sono pronte in partenza. 23.18 Tra pochissimi minuti andrà in scena la finale femminile, in gara ci saranno la tedesca Ricarda Funk, l’australiana Noemie Fox, la spagnola Mirem Lazkano e l’elvetica Alena Marx. 23.15 Clarke conquista la small final e chiude quinto, sesto Long, settimo Dougoud, ottavo Oschmautz. 23.13 Tutto pronto per la small final maschile. 23.10 Sesto posto finale per Samkova, settima Stanovksa, ottava Pankova. 23.08 Leaver vince la small finale e chiude in quinta posizione finale. 23.05 Tra pochi minuti andrà in scena la small final femminile. 23.02 I quattro finalisti sono Marx, Prindis, Leaver e De Coster. 🔗 Leggi su Oasport.it
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