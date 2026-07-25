LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | Leaver e Noemi Fox i grandi favoriti per le finali out il britannico Clarke

Notizia in breve

Durante i mondiali di canoa slalom 2026, si sono svolte le finali femminili. Le atlete in gara sono Ricarda Funk, Noemi Fox, Mirem Lazkano e Alena Marx. Le due favorite sono Leaver e Noemi Fox. È stato eliminato il britannico Clarke. La finale è iniziata poco prima delle 23:20, con le atlete pronte in partenza.