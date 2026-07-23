Durante la finale di canoa slalom ai Mondiali 2026, la atleta nota come Fox si è posizionata in testa alla competizione. La svizzera Alena Marx ha iniziato la sua run alle 21.29. Nel frattempo, la ceca Amalie Hilgertova ha terminato con un ritardo di circa cinque secondi rispetto al tempo previsto, chiudendo in sesta posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.29 Prende il via la svizzera Alena Marx. 21.27 5.08? di ritardo per Amalie Hilgertova. La ceca chiude sesta la sua finale. Al comando sempre Jessica Fox, seguita da Woods e Funk. 21.26 Comincia la sua finale la ceca Hilgertova. 21.25 Chiude quinta la spagnola. Il ritardo di Chourraut dalla vetta è di 4.99?. 21.23 Prende il via la spagnola Chourraut. 21.22 Un finale spettacolare di Fox! Nelle ultime difficili porte, una da prendere da dietro e una in risalita, l’australiana fa la differenza! Fox vola in testa con il tempo di 92.06?. 21.21 A metà gara l’australiana ha 30 centesimi di vantaggio su Woods. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: la leggenda Fox in testa alla finale!

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