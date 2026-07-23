Durante la finale maschile di canoa slalom ai Mondiali del 2026, un atleta ha preso il comando con il miglior tempo, seguito da un concorrente spagnolo a circa 1,20 secondi di distanza. A breve sarà il turno di un atleta italiano, con l’attesa di conoscere il suo risultato. La competizione si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui tempi e le posizioni dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.03 Secondo posto per Trave! Lo spagnolo arriva 1.20? dietro a Leaver. Adesso è il momento dell’azzurro De Gennaro, forza Giovanni! 22.03 Stava andando molto forte Trave, ma un tocco di porta gli costa 2? di penalità. 22.02 Altro spagnolo in acqua. In partenza Miquel Trave. 22.01 Deluso lo spagnolo Echaniz che arriva quinto al tragurdo con 3.77? di ritardo da Leaver. 22.00 2.67? di ritardo per lo spagnolo a metà gara! 21.59 Al via lo spagnolo Pau Echaniz, il bronzo olimpico di Parigi. 21.58 Nemmeno Leitner, nonostante il percorso netto, scavalca Leaver. L’austriaco termina ad 1.41? e si piazza in seconda posizione provvisoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Leaver in testa alla finale maschile, fra pochissimo De Gennaro

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