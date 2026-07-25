Durante i quarti di finale dei Mondiali di canoa slalom 2026, l’italiano De Gennaro si è fermato prima di raggiungere le semifinali. La corsa si è conclusa con la sua eliminazione. Poco dopo, sono stati definiti gli ultimi qualificati alle semifinali, con De Coster e Dougoud che hanno ottenuto il passaggio. L’ultimo quarto di finale maschile si è disputato intorno alle 22.37.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38 De Coster o Dougoud sono gli ultimi qualificati per le semifinali. 22.37 Ultimo quarto di finale in campo maschile. 22.35 De Gennaro sale in terza posizione nella suo quarto di finale per il FLT attribuito a Smolen. 22.34 Passano il britannico Leaver e l’austriaco Oschmautz. Eliminato De Gennaro che sbaglia una manovra nel finale e vanifica ogni possibilità di raggiungere la semifinale. 22.33 Ora è il turno dell’azzurro Giovanni De Gennaro, nel terzo quarto di finale. 22.32 Passano Long e Prindis, chiude terzo e viene eliminato Krejci. 22.30 La giuria sta controllando tutti i passaggi, Krejci rischia clamorosamente di essere eliminato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: finisce ai quarti di finale la corsa dell’azzurro De Gennaro

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