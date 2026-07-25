LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | clamorosa eliminazione di Jessica Fox tra le donne Ora è il turno dell’azzurro De Gennaro

Notizia in breve

Jessica Fox è stata eliminata nella gara di canoa slalom ai Mondiali 2026. L’atleta australiana Noemie Fox ha passato il turno e si è qualificata per le semifinali grazie a una rimonta. Ora tocca all’italiano De Gennaro, che sta affrontando la sua prova. La competizione è in corso e si aggiornano le classifiche in tempo reale.