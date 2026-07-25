LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | clamorosa eliminazione di Jessica Fox tra le donne Ora è il turno dell’azzurro De Gennaro
Jessica Fox è stata eliminata nella gara di canoa slalom ai Mondiali 2026. L’atleta australiana Noemie Fox ha passato il turno e si è qualificata per le semifinali grazie a una rimonta. Ora tocca all’italiano De Gennaro, che sta affrontando la sua prova. La competizione è in corso e si aggiornano le classifiche in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18 Passa la Leaver e raggiunge le semifinali anche l’australiana Noemie Fox, autrice di una splendida rimonta. 22.16 Ultimo quarto di finale femminile, con la britannica Lois Leaver favoritissima. 22.14 Clamoroso contatto tra tre atlete, Miren Lazkano ne approfitta e si invola in solitaria verso il traguardo. Secondo posto per la slovacca Sona Stanovska. 22.13 Ora è il turno del terzo quarto di finale. 22.12 La ceca Olga Samkova e la tedesca Ricarda Funk raggiungono le semifinali. 22.10 Inizia il secondo quarto di finale femminile! 22.07 Subito una sorpresa, eliminata Fox. Vince la batteria l’elvetica Alena Marx, passa anche la slovacca Zuzana Pankova. 🔗 Leggi su Oasport.it
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2026 ICF Canoe-Kayak Slalom World Ranking Competition - Solkan Slovenia / 1. Run
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