Jessica Fox conquista il suo terzo oro ai Mondiali di canoa slalom, chiudendo davanti alla statunitense e alla britannica. La cinese si piazza in undicesima posizione con 6 penalità. La finale maschile vede ora in gara De Gennaro. La diretta continua con aggiornamenti sui risultati e le posizioni dei concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 Dietro l’australiana si piazzano la statunitense Evy Leibfarth e la britannica Kimberley Woods. 21.40 ANCORA ORO PER JESSICA FOX! La cinese chiude undicesima con 6.14? di ritardo. 21.39 Tocco di porta per Li! 2? di penalità che potrebbero metterla giù dal podio. 21.38 63 centesimi di vantaggio per Li al primo intermedio! 21.37 Parte la cinese! 21.36 E’ medaglia per Leibfarth! La statunitense arriva seconda a 1.31? da Fox. Manca solo la cinese Li Shiting, male che vada la giovanissima atleta arriverà terza. 21.36 76 centesimi di ritardo da Fox per la statunitense a metà gara. 21.35 Parte la statunitense Leibfarth! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: ancora un oro per Fox! Adesso la finale maschile con De Gennaro

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