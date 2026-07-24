LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | azzurri per stupire nella canadese

Alle prime luci del mattino, i canoisti italiani sono scesi in acqua sul canale artificiale di Oklahoma City per la quinta giornata di gare ai Mondiali di canoa slalom. La competizione si svolge nel Riversport, un impianto attrezzato appositamente per questa disciplina, che ospita le prove più impegnative di questa fase. Gli atleti azzurri si preparano a tentare di migliorare i loro risultati in un contesto di grande pressione e attenzione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della quinta giornata di gare ai Mondiali di canoa slalom, i quali vengono disputati nel canale artificiale del Riversport ad Oklahoma City, capitale dell’omonimo stato degli Stati Uniti d’America. Gli azzurri cercheranno di stupire nelle semifinale della gara individuale della canadese maschile e femminile. Per quanto riguarda la gara maschile, sono due gli azzurri che proveranno ad accedere alla finale di categoria: parliamo di Flavio Micozzi, qualificatosi al sedicesimo posto con un buon 89.08, e Raffaello Ivaldi, qualificatosi invece al diciassettesimo posto a 89. 🔗 Leggi su Oasport.it

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International Canoe Slalom Championships kicking off in Oklahoma City

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